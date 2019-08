Thaise tempel, inclusief groot Boeddhabeeld, weer te zien vanwege droogte

In Thailand is een oude bezienswaardigheid opnieuw heel populair geworden. De Wat Nong Bua Yai-tempel was jarenlang niet te zien omdat het gebouw onder water stond, maar is nu vanwege de droogte weer herrezen uit het water. Duizenden mensen hebben de afgelopen dagen de tempel bezocht, onder wie ook boeddhistische monniken die bloemen hebben neergelegd.

De tempel liep twintig jaar geleden onder water door de bouw van een dam in de buurt. Door de droogte staat nog maar 3 procent van het water in het door de dam gecreƫerde reservoir. Daardoor is de gehele tempel nu te zien. Om de tempel heen staan de restanten van 700 huizen. Op de grond liggen, naast stenen en stukken van het gebouw, veel dode vissen.