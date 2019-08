Amerikaanse verzender bompakketjes krijgt 20 jaar cel

De Amerikaanse man die is opgepakt omdat hij bompakketjes verstuurde naar tegenstanders van president Trump heeft 20 jaar cel gekregen. De aanklager had levenslang tegen de 57-jarige Cesar Sayoc geëist.

Sayoc, een fervent Trump-aanhanger, verstuurde in oktober vorig jaar, vlak voor de tussentijdse verkiezingen, zestien bombrieven. Eerst kwam een pakket aan bij de progressieve filantroop George Soros, later volgden Hillary Clinton, oud-president Obama en andere prominente Democratische politici. Ook twee kantoren van CNN waren doelwit.

Sayoc betuigde eerder al spijt in de rechtbank. Hij vertelde ook dat het nooit zijn bedoeling was dat de pakketjes, nepbommen met vuurwerkkruit en glasscherven, zouden afgaan. Ook vandaag zei hij weer sorry. Tijdens zijn acties was de man onder invloed van steroïden. "Nu ik nuchter ben, weet ik dat ik ziek was in die periode", zei Sayoc.