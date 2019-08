R. Kelly weer aangeklaagd voor seks met minderjarige

R&b-zanger R. Kelly is opnieuw aangeklaagd voor misbruik van een minderjarige. In 2001 zou de toen 34-jarige zanger een 17-jarig meisje hebben betaald voor seks.

Het voorval zou zich hebben afgespeeld in een hotelkamer in Minneapolis. Robert Kelly zou het meisje 200 dollar hebben betaald. In ruil daarvoor moest zij zich uitkleden, voor hem dansen en seks met hem hebben, volgens de officier van justitie.

Er lopen al drie rechtszaken met meerdere aanklachten tegen Kelly. De popster zelf ontkent alle aantijgingen.

In New York wordt de artiest, bekend van nummers als Ignition en I Believe I Can Fly, momenteel vervolgd omdat hij vijf jonge vrouwen zou hebben geronseld om seks met hem te hebben.