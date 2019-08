Beurzen wereldwijd diep in het rood

De aandelenhandel in New York staat vanavond diep in het rood. Een paar uur voor sluiting noteerde de Dow Jones-index een verlies van bijna 750 punten (-2,8 procent).

Eerder vandaag schreven de Europese beurzen ook grote verliezen. De Amsterdamse AEX eindigde 2,4 procent in het rood, de beurzen van Parijs, Frankfurt en Londen raakten tot 2,5 procent kwijt.

De slechte start van deze week volgt op een slecht einde vorige week, toen bijvoorbeeld de AEX al 3,2 procent verloor. De belangrijkste Amsterdamse graadmeter stond twee weken geleden nog op het hoogste punt van dit jaar met 583 punten. Vanmiddag was dat 540 punten, een daling van pakweg 7 procent.

Chinese goederen

Wereldwijd staan de koersen onder druk sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorige week aankondigde een nieuwe importheffing te willen invoeren van 10 procent op 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

Vandaag kwamen de tegenmaatregelen van China. Het land liet de waarde van de eigen munt zakken naar het laagste niveau in elf jaar en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

Waar gaat de handelsoorlog tussen de VS en China eigenlijk over? Bekijk het in onderstaande video: