Dua Lipa zet 'haar' Kosovo op de kaart met muziekfestival

"Toen ik opgroeide in Kosovo waren er maar weinig artiesten die hier kwamen optreden, en het enige wat ik wilde was naar concerten gaan," zegt Lipa in een interview met de NOS. "Dat ik die ervaring nu hiernaartoe kan brengen was mijn grote droom die uitkomt. Ik ben blij en dankbaar dat ik dit kan doen voor mijn land."

Grote frustratie

Lipa lanceerde het muziekfestival vorig jaar. Toen was ze zelf de headline-artiest. Nu nodigde ze bevriende sterren uit. Naast Miley Cyrus, haalde ze dj Calvin Harris en rapper Gashi naar Kosovo.

Kosovo is één van de armste landen in Europa. De hoge werkloosheid heeft veel mensen ertoe gedreven te emigreren naar andere landen, vooral de jeugd ziet er weinig toekomst. Kosovo is daarnaast één van de laatste Europese landen waar visumvrij-reizen in de Schengenzone nog niet is ingevoerd. Dat is een grote frustratie in het land, waar mensen zich geïsoleerd en buitengesloten voelen.

Taxichauffeurs

Dua Lipa is geboren in Londen, waar haar ouders begin jaren 90 naartoe verhuisden. Toen ze 11 was verhuisde het gezin terug naar Kosovo. Lipa's Sunny Hill Festival is vernoemd naar de wijk Sunny Hill in Pristina. Het is de plek waar Dua Lipa haar tienerjaren doorbracht, voordat ze terug naar London ging en haar muziekcarrière begon.

In korte tijd groeide Lipa uit tot een ster met fans over de hele wereld. Maar haar grootste fans van het eerste uur zitten in Kosovo. Cafés en restaurants draaien haar muziek en taxichauffeurs zetten de radio harder als haar hits op de radio voorbij komen.

'Op de kaart'

"Niks promoot een land beter dan iemand als Dua Lipa," zei de burgemeester van Pristina bij de opening van het festival. "Toen Miley Cyrus aankondigde dat ze naar Kosovo zou komen, vroegen fans op Instagram zich af: 'waar is deze plek?' Met dit festival zet Dua ons op de kaart. "

"Dua Lipa is een rolmodel voor ons," zegt Benjamin Eder (28), die met vrienden op het festival is. Hij komt uit Kosovo, maar woont nu in Oostenrijk. In de zomer komt hij altijd terug om familie te bezoeken, en nu ook om naar het festival te gaan. Hij vindt het belangrijk dat Kosovo eens op een positieve manier bekendheid krijgt. "Veel mensen denken dat het hier nog steeds gevaarlijk is, maar zoals je ziet is er geen oorlog meer, geen wapens, alleen maar liefde."