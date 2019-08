Poetin: we bouwen kernraketten als de VS dat doet

Poetin voelt zich naar eigen zeggen gedwongen kernraketten te bouwen als de Verenigde Staten dat ook doen. Nu het Amerikaans-Russisch akkoord tegen kortere- en middellangeafstandsraketten na 32 jaar ten einde is, ligt de weg voor beide landen vrij om weer dit soort wapens te produceren.

Poetin zei wel te willen praten met de VS om een wapenwedloop te voorkomen. "Om chaos en wetteloosheid te vermijden, moeten we alle gevaarlijke consequenties afwegen en een serieuze, betekenisvolle en ondubbelzinnige dialoog voeren", zei de Russische president in een verklaring.

De VS heeft het INF-wapenverdrag opgezegd omdat Rusland tegen de afspraken in een raket zou testen, die binnen het verboden bereik valt van 500 tot 5500 kilometer. Die claim wordt ondersteund door verschillende NAVO-lidstaten, waaronder Nederland.

Rusland heeft altijd tegengesproken dat het de afspraken schendt. Volgens Rusland overtreedt de VS juist het verdrag met de plaatsing van raketafweersystemen in Polen en Roemenië, die ook kruisraketten zouden kunnen afvuren.

'Geen andere keus'

Meteen toen het akkoord afliep zei de Amerikaanse Defensieminister Mark Esper dat er een raket beschikbaar is die verder verder vliegt dan 500 kilometer. Het is een nieuwe variant van een raket die 499 kilometer ver komt - en zo wel binnen de marges viel. De raket zou in de buurt van China worden geplaatst.

Poetin heeft zijn veiligheidsdiensten de opdracht gegeven de VS scherp in de gaten te houden. "Als Rusland betrouwbare informatie krijgt dat de VS deze wapensystemen produceert, dan hebben wij geen andere keus dan ook zulke raketten te bouwen."

Hij zei daarbij dat Rusland op dit moment prima in staat is dreiging vanuit de VS te compenseren, onder meer met raketten die vanaf zee gelanceerd kunnen worden en vanwege de ontwikkeling van een nieuw type hypersonische raketten, waartegen raketafweersystemen niet beschermen. Er zijn meer landen bezig dit soort wapentuig te ontwikkelen.

'Verdrag was verouderd'

"Het is jammer dat een van de pijlers die Europa zekerheid en veiligheid bood zomaar wegvalt, maar in alle eerlijkheid was het verdrag wel verouderd", zegt Col Kolijn. Volgens de defensiespecialist van instituut Clingendael "garandeert wapenbeheersing oude stijl geen stabiliteit meer".

Zee- en luchtwapens, die buiten het verdrag vallen, waren al beschikbaar en al dan niet gevaarlijker. Ook de ontwikkeling van kortereafstandsraketten die 499 kilometer ver kunnen komen, vormden al een dreiging, zegt hij. Bovendien zijn de rivalen sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer de enige militaire grootmachten op het wereldtoneel.

"Nieuwkomers als China, India, Iran, Israël en Turkije, die zich niet hoeven houden aan het verdrag, breiden hun wapenarsenaal maar al te graag uit", zegt Colijn. "Dit alles vraagt om een INF-verdrag 2.0."