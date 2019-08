'Een beerput van haat': 8chan is niet zomaar verdwenen

"Omarm schandaal." Dat is het motto van internetforum 8chan. De website, bedoeld als plek waar je alles kan zeggen, is een broedplaats voor radicalisering en extreemrechtse ideeën. Dit weekend plaatste de schutter van het bloedbad in El Paso, waarbij twintig mensen om het leven kwamen, zijn manifest op het forum. Hij was de derde aanslagpleger die 8chan daarvoor gebruikte in minder dan een half jaar tijd.

Ook de man die in maart in een moskee in Christchurch 51 mensen doodschoot, publiceerde op 8chan een manifest, vol met racistische complottheorieën en obscure memes. In april kondigde een 19-jarige Amerikaan via het forum aan dat hij een synagoge in San Diego zou aanvallen, daarbij doodde hij een 60-jarige vrouw.

Obscuur en radicaal

Vandaag ging het beruchte forum tijdelijk offline, omdat het bedrijf Cloudflare dat de website beveiligde tegen cyberaanvallen, de samenwerking beëindigde. Het bedrijf beschrijft 8chan als een "beerput van haat". Een paar uur later was 8chan weer bereikbaar. "Verwacht wat uitvaltijd terwijl we een oplossing zoeken", tweette de beheerder van de site.

De aanslagplegers waren actief op een van de vele subfora van de site, het politieke board /pol/. "Politiek incorrect", staat bovenaan de pagina. "Daar heerst een radicale subcultuur, vol extreemrechtse en racistische ideeën," zegt Sal Hagen, hij onderzoekt aan de UvA politieke bewegingen op websites als 8chan.