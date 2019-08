Venlo wil alle wijken voorzien van elektrische deelauto's

Venlo wil alle 23 wijken van de stad voorzien van een elektrische deelauto. Binnen twee jaar moeten de auto's er zijn. Wijkbewoners kunnen die dan tegen een relatief lage vergoeding gebruiken.

Het is de bedoeling dat de auto's worden opgeladen met energie van zonnedaken. Daarnaast kan deze energie ook weer aan de auto worden onttrokken als er veel vraag is naar elektriciteit, zegt projectleider Paul van de Kandelaar tegen 1Limburg.

"Eigenaars van zonnepanelen kunnen hun overschot aan opgewekte energie nu nog terug leveren aan de netbeheerder. Dit wordt met hen verrekend. Deze salderingsregeling gaat op termijn verdwijnen. Dit project springt in dat gat. Ons doel is om het overschot lokaal op te slaan. Dat kan in de batterij van een auto. Eén batterij kan een huishouden gemiddeld zes dagen voorzien van stroom."

Het deelautoproject komt tot stand met behulp van Europese subsidies. Daarnaast draagt de gemeente Venlo de komende drie jaar 16.000 euro per jaar bij. In 2020 moeten alle wijken een elektrische deelauto hebben.