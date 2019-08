Voormalig hoofdofficier Van der Voort vertrekt bij het OM

Voormalig hoofdofficier Charles van der Voort van het parket Zeeland-West-Brabant vertrekt eind deze maand bij het Openbaar Ministerie. Eind vorig jaar legde hij zijn functie als hoofdofficier al neer na een extern onderzoek naar de cultuur binnen het parket. Daaruit bleek dat er sprake is van een slechte werksfeer en gebrek aan transparantie.

Na het neerleggen van zijn functie in Breda, ging hij aan de slag bij het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie, het Parket-Generaal. "Vanuit die positie is onderzoek gedaan naar en overleg gevoerd over een volgende functie. Gedurende dat overleg is Van der Voort tot de conclusie gekomen dat hij zijn loopbaan niet binnen het Openbaar Ministerie zal voortzetten", staat in een verklaring.

Van der Voort heeft dertig jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt in diverse functies. Zijn functie in Breda werd na zijn vertrek overgenomen door Bob Steensma van het parket Noord-Holland, schrijft Omroep Brabant.

Onderzoek naar liefdesrelatie

Bij het OM rommelt het al langer. Eerder dit jaar concludeerde de commissie-Fokkens dat het ethisch leiderschap bij het Openbaar Ministerie moet worden versterkt. Aanleiding was een verzwegen liefdesrelatie tussen een procureur-generaal en een hoofdofficier van justitie. Vorige week werd bekend dat er onderzoek komt naar mogelijk strafbaar handelen van de twee.