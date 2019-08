Explosie in Caïro was terreuraanslag met autobom

De explosie in de Egyptische hoofdstad Caïro, waarbij gisteravond laat twintig mensen om het leven kwamen, was een doelbewuste aanslag met een autobom. De auto zat vol met explosieven, zegt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens het ministerie is de aanslag voorbereid door Hasm, een terreurgroep die gelieerd is aan de onder president Sisi verboden Moslimbroederschap. Het zou de bedoeling zijn geweest de explosieven elders in het land tot ontploffing te brengen. De president sprak van een "terroristische aanslag".

De auto reed op hoge snelheid tegen het verkeer in en botste op drie auto's, waarna de explosie plaatsvond. Dat gebeurde vlak voor een ziekenhuis gespecialiseerd in kanker, dat deels moest worden geëvacueerd. Tientallen mensen raakten gewond.

In eerste instantie werd gedacht aan een ongeluk. Vermoed werd dat de zuurstofcilinder in een van de auto's de ontploffing veroorzaakte.

Aanslagen in Egypte buiten het schiereiland Sinaï, waar islamitische terreurgroepen actief zijn, zijn de afgelopen jaren relatief schaars. In mei raakten twaalf, voornamelijk Zuid-Afrikaanse toeristen gewond bij een aanslag op een bus in de buurt van de piramides van Gizeh, vlak bij Caïro. In datzelfde gebied kwamen eind vorig jaar vier Vietnamese toeristen om bij een aanslag op een bus.