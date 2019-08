Rederij die Titanic bouwde bijna failliet

Harland and Wolff, de Noord-Ierse rederij die de Titanic bouwde, staat op de rand van een faillissement. Het bedrijf is onder beheer van curatoren gesteld.

In de economische hoogtijdagen voor het bedrijf, in de Tweede Wereldoorlog, werkten er meer dan 30.000 mensen voor Harland and Wolff. Daarna ging het bedrijf achteruit. De scheepsbouw verdween langzaam uit Noord-Ierland, en het bedrijf legde zich meer toe op het bouwen van windturbines en het repareren van schepen en olieplatformen.

Inmiddels werken er nog maar zo'n 130 fulltimers. Hun banen staan op het spel. Dat geldt niet per se voor de scheepswerf, die wordt gehuurd van de haven van Belfast. De Noorse eigenaar van de rederij, Dolphin Drilling, vroeg in juni faillissement aan.

Medewerkers van Harland and Wolff voeren al een week actie. Ze sloten zichzelf op in de scheepswerf en willen de curatoren de toegang beletten. De medewerkers vinden dat het bedrijf moet worden genationaliseerd.