Domtoren wil uitkijktoren en lift voor toeristen

De Domtoren heeft plannen om een uitkijktoren en een lift die mensen naar de top brengt te bouwen. Op die manier wil de monumentale toren in Utrecht meer toeristen trekken.

"Op 95 meter hoogte komt dan een soort kraaiennest waar je met de lift kunt komen", zegt de beheerder van de toren Jaap van Engelenburg tegen RTV Utrecht. "Daar zou je dan rondom de Domtoren kunnen lopen."

De gemeente onderzoekt nu of de plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. "Het is een mogelijkheid die we onderzoeken", zegt een woordvoerder. "We bekijken nu welke dingen we nog extra kunnen toevoegen tijdens de restauratiewerkzaamheden."

Er wordt nu onderzocht of het plan financieel rond te krijgen is. In september of oktober moet daar meer duidelijkheid over komen. De gemeente kijkt ook nog naar andere ideeën.

Beheerder Van Engelenburg is in ieder geval enthousiast. "Ik denk dat het uitzicht nóg mooier gaat worden dan dat we de mensen nu kunnen bieden." Ook benadrukt hij dat de toren dan ook toegankelijk wordt voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.

37 miljoen

De Domtoren wordt de komende jaren voor 37 miljoen euro gerestaureerd. Er worden onder meer bakstenen vervangen, voegwerk hersteld en de ijzeren wapening moet op sommige plekken worden vervangen.

Begin dit jaar werd een steiger om de klokkentoren gezet. Die constructie blijft zeker vijf jaar staan.