Sjonny W. veroordeeld voor doodslag, vrijgesproken voor twee andere zaken

De rechtbank in Amsterdam heeft Sjonny W. veroordeeld tot 14 jaar en vijf maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de dood van de Roemeense Mirela Mos in 2004. Betrokkenheid van W. bij de verdwijning en vermoedelijke dood van Sabrina Oosterbeek in 2017 en de dood van Monique Roossier in 2003 is volgens de rechtbank niet bewezen.

Het OM had 20 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen Sjonny W. geƫist voor betrokkenheid bij de dood van de drie vrouwen.

De rechtbank rekent W. de dood van Mirela Mos zwaar aan. Haar in stukken gehakte lichaam werd in 2004 in zestien vuilniszakken teruggevonden. "U heeft een jonge vrouw het leven ontnomen en haar nabestaanden onbeschrijfelijk leed aangedaan", zei de rechter daarover. "De manier waarop u zich van haar lichaam heeft ontdaan kan alleen maar mensonterend worden genoemd. U heeft haar verminkt en als oud vuil bij de bosjes gezet."

Altijd ontkend

Het dna van W. werd op een van de vuilniszakken gevonden. In de zaak van de verdwijning van Sabrina Oosterbeek en de dood van Monique Roossien is er volgens de rechtbank niet voldoende bewijs. De rechtbank vond wel dat W. in de zaak Sabrina Oosterbeek "verhullend gedrag" heeft vertoond en geen volledige openheid van zaken heeft gegeven.

Oosterbeek verdween in maart 2017 en volgens de rechtbank is het aannemelijk dat zij niet meer in leven is. "Er is geen enkel spoor gevonden waardoor duidelijk wordt wat er met haar is gebeurd", zei de rechter. "Daarom kunnen we ook niet vaststellen op welke manier ze om het leven is gekomen en of er sprake is van een misdrijf. Ook kunnen we niet vaststellen of u betrokken bent geweest bij het wegmaken van haar lichaam."

Cold case

Het onderzoek naar de vermissing van Oosterbeek en de mogelijke rol van W daarin, bracht de onderzoekers naar de coldcasezaak van Mirela Mos. Een bloedspoor in de auto van Mos leidde vervolgens weer door naar de coldcasezaak van Monique Roossien.

Roossien werd in april 2003 dood gevonden in Uitdam. Ze was zwaar mishandeld. "U heeft seks met haar gehad maar we kunnen niet vaststellen of dat in die laatste nacht was, omdat ze die met verschillende personen heeft doorgebracht", zei de rechter daarover.

Na uitgebreid onderzoek kon ook niet worden vastgesteld wanneer dat bloedspoor van Roossien in de auto van Mos terecht was gekomen en of het te maken heeft met haar dood. "Daarom kunnen we niet tot het oordeel komen dat W. daarvoor verantwoordelijk is."

Pijnlijke uitkomst

De familie van Sabrina Oosterbeek en Monique Roossien reageerden emotioneel op de vrijspraak in deze zaken. "Ik begrijp dat dit een onbevredigende en heel pijnlijke uitkomst is van een langlopende strafzaak", zei de rechter. "Ik leef met u mee, maar omdat wettig bewijs ontbreekt, moet een verdachte in zo'n geval worden vrijgesproken".

W. heeft alle betrokkenheid bij de vermissing en dood van de vrouwen altijd ontkend. Hij heeft wel toegegeven dat hij Sabrina Oosterbeek kende.