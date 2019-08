Staking legt Hongkong plat, politie zet weer traangas in tegen betogers

Een algemene staking heeft Hongkong vandaag lamgelegd: het openbaar vervoer rijdt grotendeels niet, honderden vluchten zijn geannuleerd en er staan lange files.

De politie heeft opnieuw traangas ingezet om tienduizenden betogers uiteen te drijven. Op sommige plaatsen kwam het tot een confrontatie tussen demonstranten en de oproerpolitie.

Al ruim twee maanden wordt elk weekend gedemonstreerd. De protesten worden steeds feller. Afgelopen weekend escaleerde de demonstratie: betogers gooiden met stenen naar een politiebureau en blokkeerden een belangrijke verkeerstunnel. De politie zette traangas in en pakte meer dan veertig mensen op.

Sinds 9 juni, de dag waarop Hongkongers voor het eerst massaal protesteerden tegen de opgeschorte uitleveringswet, zijn volgens de politie 420 mensen gearresteerd, duizend rondes traangas afgevuurd en 160 rubberen kogels afgeschoten.

'Extreem gevaarlijke situatie'

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, stelde vanochtend (lokale tijd) op een persconferentie dat de betogers een "extreem gevaarlijke situatie" veroorzaken. Het was voor het eerst in bijna drie weken dat ze in het openbaar van zich liet horen.

"Deze acties gaan veel verder dan hun oorspronkelijke politieke eisen", zei Lam. "Deze illegale handelingen, die de soevereiniteit van ons land ondermijnen en het 'één land, twee systemen-model' in gevaar brengen, zullen de stabiliteit en welvaart van Hongkong vernietigen."

Hongkong is in 1997 als Britse kroonkolonie overgedragen aan China. Daarbij is afgesproken dat Hongkong in de eerste vijftig jaar haar vrijheden mocht behouden, door Peking betiteld als 'één land, twee systemen'.

Bekijk hier waarom de relatie tussen Peking en Hongkong zo onder spanning staat: