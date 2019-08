Rechtbank: school hoeft geen IQ-test af te nemen bij leerlinge

Een basisschool in Hazerswoude-Rijndijk hoeft van de rechtbank in Den Haag geen IQ-test af te nemen bij een leerlinge. Haar vader had om zo'n test gevraagd omdat het meisje sinds de scheiding van haar ouders wisselende leerresultaten had.

De vader probeerde met een kort geding de test af te dwingen, omdat dat zou helpen bij het bepalen van een passend schooladvies. De rechter ging daar niet in mee omdat de moeder, die niet bij de rechtszaak betrokken was, niet wilde meewerken aan de afname van de test.

In een eerder gesprek met de school zou volgens de vader zo'n IQ-test zijn toegezegd. Dat werd door de school ontkend en kon de vader volgens de rechter ook niet voldoende hard maken.