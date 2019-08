Een man heeft gisteravond zelfmoord gepleegd in het cellencomplex van de politie in Eindhoven. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren.

De arrestant werd zondag aan het begin van de avond in zijn cel gevonden. Reanimatie had geen zin meer, meldt de politie. De nabestaanden van de man zijn op de hoogte gebracht, schrijft Omroep Brabant.

De recherche doet op dit moment onderzoek. Het is niet bekendgemaakt waar de man voor was opgepakt.