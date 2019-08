Auto ramt fietsenwinkel, dader gaat er op fiets vandoor

Bij een fietsenwinkel in Tilburg is vannacht een ramkraak gepleegd met een gestolen auto. De dader ging er op een dure mountainbike vandoor.

Buren van de winkel hoorden rond 04.00 uur een harde knal en gerinkel van glas, meldt Omroep Brabant. Zij belden de politie en die trof een volledig verwoeste pui aan. De auto - die eerder op de avond was gestolen - was midden in de zaak achtergelaten.

Het lijkt erop dat alleen de mountainbike is gestolen, maar dat wordt nu onderzocht. Ook doet de politie sporenonderzoek in de auto en in de winkel.