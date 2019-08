Dochter bekogelt agenten met fastfood bij arrestatie van moeder

Een 35-jarige vrouw is zaterdagochtend in de McDrive in Oldenzaal aangehouden, omdat ze te veel had gedronken. Haar minderjarige dochter was het daar niet mee eens en bekogelde de agenten met fastfood.

Moeder en dochter kwamen rond 5.00 uur aanrijden bij de fastfoodketen. De agenten hielden de auto in eerste instantie aan omdat de eigenaar volgens hun systeem al twee jaar geleden was overleden. Toen ze de bestuurder ernaar vroegen, kregen de agenten de indruk dat ze onder invloed was.

Een blaastest wees uit dat de vrouw veel te veel had gedronken. Toen de agenten haar rijbewijs wilden innemen en haar wilden arresteren, verzette de vrouw zich heftig. Ook haar puberdochter was het niet eens met de arrestatie. Zij bekogelde een van de agenten met een milkshake, waarna de rest van de bestelling volgde.

Zowel moeder als dochter zijn meegenomen naar het bureau. De dochter kreeg een proces-verbaal voor baldadigheid en moet zich melden bij bureau Halt. De moeder moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter, schijft RTV Oost.