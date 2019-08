Victoria's Secret werkt voor het eerst samen met transgendermodel

Sampaio is geen onbekende transgender in de modewereld. Ze verscheen eerder op de cover van de Franse editie van Vogue, later ook op de Braziliaanse en Duitse edities. "Eindelijk", reageren haar volgers nu op Instagram. "Dit maakt me zo blij!", zegt een ander.

Victoria's Secret is een aantal keer in opspraak gekomen als het ging om diversiteit en inclusiviteit in campagnes en shows. De marketingbaas van het merk, Ed Razek, kreeg in november veel kritiek na uitspraken die hij deed over het opnemen van transgenders en plussize-modellen in zijn show. "Nee, ik denk niet dat we dat zouden moeten doen. Because the show is a fantasy", antwoordde hij op een vraag daarover.

Modellen die eerder in de shows liepen, waaronder Karlie Kloss en Lily Aldridge, reageerden dat er geen discussie mag zijn over transgenders en GNC (gender non-conforming). Oud-hoofdredacteur van Vogue Magazine Philip Picardi schreef op Twitter: "Wij, als industrie, moeten stoppen met het eren van deze geheimzinnige praal en we moeten verandering eisen. Het feit dat deze show bestaat, zoals het nu in 2018 is, is absurd."

Vlak na het interview van Ed Razek bood Victoria's Secret via Twitter excuses aan: