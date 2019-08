Indiase regering wil speciale voorrechten Kashmir intrekken

De Indiase regering is van plan de speciale privileges van Kashmir in te trekken. Door die privileges heeft de deelstaat Kashmir meer autonomie en is het voor mensen van buiten de deelstaten verboden om land te kopen.

De mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah in het parlement over het intrekken van de speciale status leidde volgens de BBC tot luide protesten van de oppositie. De verwachting is dat de mededeling ook in Kashmir zelf onrust zal veroorzaken.

Lokale politici vreesden al dat de maatregelen die de Indiase regering recent in Kashmir heeft genomen, een voorbode waren van dit besluit. Twee van de politici hebben huisarrest gekregen. Zij waarschuwden eerder voor "gevolgen" als "de speciale status van Kashmir wordt veranderd".

Waarschuwingen

Overheidstroepen hebben in de stad Srinagar straten en kruispunten geblokkeerd met stalen barricades en prikkeldraad en er is een verbod afgekondigd op openbare bijeenkomsten. In het Indiase deel van de regio zijn het internet en mobiele telefonie geblokkeerd en blijven scholen vandaag gesloten.

Eind vorige week kregen duizenden hindoe-pelgrims en toeristen al de opdracht de regio te verlaten. De Indiase autoriteiten waarschuwden voor een aanval van militanten op een groot hindoe-feest, dat tot half augustus duurt. Die militanten zouden worden gesteund door buurland Pakistan, maar Pakistan ontkent dat.

Premier Modi en zijn hindoe-nationalistische partij Bharatiya Janata wonnen de verkiezingen begin dit jaar mede door beloften om de speciale rechten van Kashmir onder de Indiase grondwet te schrappen.

Grensoverschrijdend vuur

Ook langs de grens die Kashmir verdeelt tussen India en Pakistan lopen de spanningen verder op. Bewoners van Pakistaanse grensdorpen trekken naar veiliger plaatsen of schuilen in bunkers die ze moeten beschermen tegen grensoverschrijdend vuur.

In deze video wordt het langslepende conflict tussen India en Pakistan uitgelegd: