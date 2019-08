Wekdienst 5/8: uitspraak in zaak over prostitutiemoorden en tolacties in Italië

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een tijdje geleden eiste een vader via een kort geding dat de basisschool van zijn dochter een IQ-test bij haar zou afnemen. De vader was het namelijk niet eens met het schooladvies. De rechter doet vandaag in Den Haag uitspraak over deze zaak.

In de rechtbank in Amsterdam is vandaag de uitspraak in de zaak tegen Sjonny W., die ervan wordt verdacht drie verslaafde vrouwen te hebben vermoord. Er is een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs geëist.

En medewerkers van tolpoortjes in Italië zijn van plan om vandaag van 10.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 02.00 uur het werk neer te leggen. Ze eisen een beter loon. Vakantiegangers en andere weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen en files.

Wat heb je gemist?

In Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio, is een wake gehouden voor de mensen die gisteren zijn omgekomen toen een schutter het vuur opende bij een bar. De 24-jarige Connor Betts schoot met zijn geweer negen mensen dood, onder wie zijn eigen zus, en verwondde 27 mensen.

Ander nieuws uit de nacht:

In de Egyptische hoofdstad Caïro zijn 17 mensen om het leven gekomen na een explosie in een auto. Nog eens 32 mensen raakten gewond. Wat er precies is ontploft, is nog onduidelijk.

De Duitse esporter MoAuba mag zich dit jaar wereldkampioen FIFA noemen. Mohammed Harkous (zijn echte naam) krijgt een trofee en een geldbedrag van 225.000 euro. Hij is de eerste Duitse kampioen.

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, heeft tijdens een persconferentie gezegd dat demonstranten het principe van 'één land, twee systemen' in gevaar brengen. Het is voor het eerst in drie weken dat Lam publiekelijk van zich laat horen.

En dan nog even dit:

Nederland krijgt deze week het verzoek van Cyprus om asielzoekers van het eiland over te nemen. De Cypriotische minister van Binnenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat hij geen vertrouwen meer heeft in de komst van een Europees herverdelingsmechanisme en dat hij daarom individuele landen benadert.

Want op Cyprus, zegt de minister, is de situatie onhoudbaar. Bekijk hier de reportage van correspondent Sander van Hoorn in het vluchtelingenkamp op Cyprus: