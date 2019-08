Doden in Caïro na explosie in auto

In de Egyptische hoofdstad Caïro zijn 17 mensen om het leven gekomen na een explosie in een auto. Nog eens 32 mensen raakten gewond, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De explosie gebeurde in de buurt van het Nationaal Kankerinstituut, op een drukke weg langs de Nijl in het centrum van de stad. Een auto reed tegen het verkeer in en botste op drie andere auto's, waarna de explosie plaatsvond.

Wat er precies is ontploft, is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Mogelijk gaat het om een zuurstofcilinder in een van de auto's. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat het om een aanslag gaat.