Dagelijks 40 doden door vuurwapengeweld in VS: 'Wapenbezit diepgeworteld'

In 24 uur tijd waren in de Verenigde Staten twee aanslagen met in totaal 29 doden en 46 gewonden. In Texas opende een schutter het vuur op winkelende mensen in een winkelcentrum, in Ohio schoot iemand om zich heen in het centrum van de stad Dayton.

Ondertussen waren er in hetzelfde tijdsbestek nog 26 andere schietincidenten met minstens een dode, blijkt uit cijfers van het Gun Violence Archive.

De statistieken van vuurwapengeweld in de VS zijn extreem vergeleken met Europa. Dit jaar waren er tot nu toe gemiddeld 152 schietincidenten per dag. Gemiddeld komen er elke dag 40 mensen in Amerika om door vuurwapengeweld.