Dode man Amsterdamse gracht blijkt Hongaarse dakloze

De man die vanochtend levenloos in de Korte Prinsengracht in Amsterdam werd gevonden blijkt een dakloze uit Hongarije te zijn. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het gaat om een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats, meldt de politie op Twitter. Het is niet bekend waardoor hij is overleden en of hij voor de botenparade naar Amsterdam was gekomen.

Het lichaam werd vanochtend om 09.00 uur ontdekt. Een dag eerder waren tientallen boten over de Korte Prinsengracht gevaren die meededen aan de Canal Parade.