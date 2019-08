Within Temptation blaast optreden af uit solidariteit met Libanese band

De Nederlandse metalband Within Temptation heeft een optreden geschrapt op het Libanese muziekfestival Byblos. Dat doen zij uit solidariteit met de band Mashrou' Leila, die door de festivalorganisatie uit het programma is gehaald. Vanwege doodsbedreigingen en druk van de kerk zegt de organisatie de veiligheid van de band niet kunnen garanderen.

"Voor jullie, onze fans in Libanon: het was een pijnlijke beslissing. Onze laatste show in Libanon leeft nog voort in onze gedachten en harten", schrijven de Nederlanders op hun Facebookpagina. "We kijken uit naar de betere dagen, wanneer we weer naar jullie toe kunnen komen."

Het muziekfestival is half juli begonnen en duurt tot eind augustus. Het optreden van Within Temptation stond gepland voor 7 augustus. De band is niet de enige Nederlandse act: gisteravond trad Martin Garrix al op.

Gendergelijkheid en homofobie

De leadzanger van het populaire Mashrou' Leila, Hamed Sinno, is openlijk homoseksueel en zingt over gendergelijkheid en homofobie. De band heeft ook veel tegenstanders in het Midden-Oosten. Zo werd Mashrou' Leila in Egypte op de zwarte lijst gezet, nadat er in 2017 tijdens een concert in Caïro met regenboogvlaggen werd gezwaaid.

Nu ligt de band dus ook in thuisland Libanon onder vuur. Kerkleiders beschuldigen Mashrou' Leila van godslastering. Er werd gedreigd het optreden op Byblos te stoppen met geweld, als het zo ver zou komen.

Midden-Oosten correspondent Marcel van der Steen ging vorig jaar op pad met Hamed Sinno: