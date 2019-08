Dick en Wanda bezoeken dit jaar 75 campings: 'We letten op alles'

Het stel begon een jaar geleden met het inspecteren van campings. Voormalig militair Dick was toen net gestopt met werken en wilde zijn tijd toch nuttig besteden. "Toen zagen we de vacature voor koppels die campings willen inspecteren. Daar hebben we op gesolliciteerd, en we zijn het geworden."

Sindsdien zijn de maanden juni tot en met augustus goed gevuld. "Ze willen per se dat je in het hoogseizoen komt, want de meeste gasten komen ook in die periode", zegt Wanda.

Het stel bezoekt in de zomerperiode soms wel drie campings per dag. "We lopen dan met een iPad over het terrein en beantwoorden 400 vragen. Onze antwoorden worden opgeslagen in een rekenmodule. De uitkomst kennen wij niet", vertelt Dick.