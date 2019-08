Aanhoudingen bij Canal Parade: van zakkenrollen tot varen onder invloed

Tijdens de Canal Parade in Amsterdam zijn gisteren veertien mensen opgepakt. De politie spreekt desondanks van een gemoedelijke sfeer in stad.

Zeven mensen werden aangehouden vanwege varen onder invloed. De andere zeven arrestaties hadden te maken met zakkenrollen, overtreden van een gebiedsverbod en het dealen van drugs.

Tijdens de Canal Parade op en langs de Amsterdamse grachten vieren honderdduizenden homoseksuelen en transgenders hun vrijheid. De organisatie riep mensen gisteravond op om niet meer naar de hoofdstad te komen, omdat het te druk was.

Smet op de 24ste editie van de Canal Parade was de vondst van een lichaam in een gracht vanochtend. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.