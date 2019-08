Snoer, geen slang, leidt tot paniek in Breukelen

Ze begint te lachen als haar wordt gevraagd naar nog meer opvallende meldingen. Een jaar of vijf jaar geleden werd Stichting Huisdieren Meldpunt Utrecht gebeld door een buitenlands gezin uit Bilthoven dat een krokodil zou hebben gezien in huis. "Een babykrokodil. Zijn staart was wel een meter lang", zegt Bea over het gesprek dat ze voerde met de vader van het gezin.

Krokodil onder de bank

"Ik probeerde de man uit te leggen dat het waarschijnlijk een hagedis was of een salamander. Maar de man wist het zeker: er was een krokodil en die zat onder de bank."

En dus besloot Bea toch maar langs te gaan. Toen ze bij het huis aankwam, waren bijna alle meubels al het huis uit gesleept. Alleen de bank, die loodzwaar was, en een kast stonden nog in de woning. Ook de bewoners waren gevlucht. De vrouw van de man en hun kinderen stonden buiten. "En die vrouw maar gillen."

Gillen

Bea besloot naar binnen te gaan, maar onder de bank kijken lukte niet en het meubel was te zwaar om te verplaatsen. "Dus wij met een bezemsteel onder de bank en toen schoot er ineens een muisje tevoorschijn. Dat was dus de krokodil. En toen ging ze nog harder gillen, die vrouw. Het is de meest lachwekkende melding die ik ooit heb gehad", vertelt Bea opnieuw hard lachend over de telefoon.

De muis is door Bea en haar collega niet meer gevangen.