Automobilist onder invloed van drugs raast met 224 km/u over A4

Een automobilist is vanmorgen vroeg aangehouden toen hij met 224 kilometer per uur over de A4 bij Schipluiden reed, waar 100 is toegestaan. De man bleek bij een controle drugs te hebben gebruikt. "Een dodelijke combinatie", meldt de politie.

De man was agenten opgevallen tussen het andere verkeer en daarom gingen ze achter hem aan. Een motorrijder van de politie moest 224 kilometer per uur rijden om de man bij te houden. De politie gaf een stopteken, maar in eerste instantie stopte de bestuurder niet, meldt Omroep West.

Dat deed hij wel toen hij bij Rijswijk moest remmen omdat er andere weggebruikers voor hem reden. De man gaf het volgens de politie toen op en parkeerde op de vluchtstrook.

Bij de controle daarna bleek dat de man drugs had gebruikt. Hij is aangehouden en ook zijn rijbewijs is ingenomen. De automobilist moet zich later bij de rechter verantwoorden.