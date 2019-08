Iran: opnieuw olietanker in beslag genomen

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft opnieuw een buitenlandse tanker in de Perzische Golf in beslag genomen, melden Iraanse media. Het is onduidelijk uit welk land het schip afkomstig is. Het schip is afgelopen woensdag in beslag genomen, maar dat is vanochtend pas naar buiten gekomen.

De olietanker smokkelde brandstof naar sommige Arabische staten, zegt een commandant van de Revolutionaire Garde op de Iraanse staatstelevisie.

Het schip zou 700.000 liter brandstof aan boord hebben en zeven bemanningsleden. Zij zijn allemaal aangehouden, zegt de commandant op de staatszender. De bemanningsleden hebben volgens hem verschillende nationaliteiten.

Eerdere inbeslagnames

Iran nam in juli een Britse olietanker in beslag, die onderweg was naar Saudi-Arabiƫ. Een week hadden Iraanse boten het gemunt op een andere Britse olietanker. Een Brits marineschip wist volgens de Britse regering de Iraanse boten te verjagen, zonder dat er geweld werd gebruikt.

Vermoedelijk was die actie een reactie op het aan de ketting leggen van de Grace 1 in de Britse kroonkolonie Gibraltar. Dat schip vaart onder de vlag van Panama, maar wordt door Iran gezien als Iraanse tanker. Aan boord van de Grace 1 waren ruim 2 miljoen vaten ruwe olie aan boord, het nu in beslag genomen schip heeft maar ruim 4000 vaten.