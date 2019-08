570 miljoen brillenglazen en 17.000 winkels: wordt deze opticien te groot?

Een zonnebril bij Sunplanet in Peru, een montuur van Ray-Ban in Noord-Amerika of een bril met Varilux multifocale glazen bij de Pearle in Nederland. Alle drie de brillen kunnen binnenkort afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf: de Frans-Italiaanse multinational EssilorLuxxotica.

Deze week nam het bedrijf het Nederlandse Grandvision over. In Nederland gaat het dan om de winkels van Pearle en Eye Wish. Daarmee heeft EssilorLuxxotica nu wereldwijd 17.000 winkels en is het de grootste optiekketen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Achter de schermen is het bedrijf nog groter: het is namelijk ook 's werelds grootste producent van brillenglazen en merkmonturen.

"Een magische zet", noemt oud-Pearle-directeur Marcel Norbart de aankoop. Hij vertrok zelf in 2004 bij de Nederlandse opticien die nu dus opgaat in de multinational. "Je hebt nu in een klap de grootste opticienketen ter wereld en je maakt zelf de producten die je verkoopt."

'Visuele ervaring'

Essilor maakt naar eigen zeggen jaarlijks 570 miljoen brillenglazen, dat is 40 procent van de totale productie van brillenglazen. Het bedrijf is hiermee wereldwijd de grootste speler. Luxxotica produceert de meeste merkmonturen, zo'n 87 miljoen. De bedrijven fuseerden vorig jaar tot EssilorLuxxotica om zo "de visuele ervaring" voor de komende decennia te domineren, zeiden leidinggevenden tegen The Guardian.

Aan de mega-opticien wordt nu dus ook Grandvision toegevoegd. De deal moet wel nog door mededingingsautoriteiten worden goedgekeurd en die zullen erg kritisch zijn, denkt Norbart. "Want wat je krijgt is dat dit bedrijf consumenten kan gaan sturen; zij kunnen bepalen waar de brillenkoper heen moet voor die ene Ray-Ban of het speciale multifocale glas van Essilor."

Zelfstandige opticiens

De deal kan voor de Nederlandse optiekmarkt grote veranderingen betekenen. Nu zijn er hier nog zo'n 1200 zelfstandige opticiens en hebben de ketens samen zo'n 1000 winkels. Bij ruim de helft gaat het om winkels van Pearle en Eyewish (die zijn van Grandvision en straks dus van EssilorLuxxotica), de anderen zijn van Specsavers en Hans Anders.

Norbart: "Grandvision kocht eerder nooit brillenglazen van EssilorLuxxotica, maar deed dit juist bij de concurrenten. De zelfstandige opticiens kochten juist wel hun glazen bij EssilorLuxxotica, ze hadden daardoor een uniek product."

Daar zal nu een einde komen, denkt de oud-directeur. "EssilorLuxxotica kan nu de glazen en monturen die het produceert exclusief gaan verkopen in de eigen winkels."