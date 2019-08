Dronken automobilist knalt bij verkeerslichten op politieauto

In Maarn is vannacht een dronken automobilist tegen een politieauto gebotst, die voor een rood verkeerslicht stond te wachten. Dat gebeurde op de Amersfoortseweg in het Utrechtse dorp.

De bestuurder bleek ook geen rijbewijs te hebben. Na zijn aanhouding werd hij op het politiebureau agressief en vernielde hij een celdeur. Ook beledigde de man medewerkers van de politie.

De automobilist heeft meerdere boetes gekregen. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan zijn auto en de politieauto was. Wijkagent Jan Jaap van Eckeveld van Doorn en Maarn noemt de actie op Twitter "niet slim".