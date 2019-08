Veluwe kampt met mysterieuze zwijnensterfte

Op de Veluwe zijn dit jaar veel meer zwijnen gestorven dan normaal. De teller staat op zeventig, ongeveer drie keer zoveel als gebruikelijk.

Experts staan voor een raadsel, schrijft Omroep Gelderland. Naar een verklaring wordt nog gezocht.

Onduidelijk

Na onderzoek zijn al meer dan dertig mogelijke ziektes uitgesloten, zo ook de Afrikaanse varkenspest. De ziekte woedt onder zwijnen in Belgiƫ, maar is hier niet aangetroffen. "Alle zwijnen worden daar op getest en daar hebben we binnen een dag de uitslag van", zegt Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland.

Honger kan het volgens Koffeman ook niet zijn. "Het was juist een zeer voedzaam jaar voor de zwijnen."

Positief is dat er de laatste maanden een afname in de sterfte zit. Invloed op de totale populatie heeft deze zwijnensterfte volgens Koffeman overigens niet. "Deze aantallen vallen in het niet op het totaal."