Schietincident in winkelcentrum Texas, man aangehouden

In El Paso in de Amerikaanse staat Texas heeft een schutter het vuur geopend in een winkelcentrum. Daarbij zijn meerdere slachtoffers gevallen. Of er ook doden zijn, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.

Volgens de politie is een verdachte aangehouden. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Wat het motief was van de schutter, is onbekend.

Aanvankelijk werd er gesproken over meerdere schutters. De politie weet nog niet zeker of de aangehouden man inderdaad alleen handelde. Eerder zei de burgemeester van El Paso, die niet ter plaatse is, nog dat drie mensen waren aangehouden. Ook had hij het over meerdere doden.

De politie zegt dat de directe dreiging voorbij is. Het gebouw wordt voor de zekerheid nog doorzocht door speciale eenheden van de politie en de FBI.

El Paso

El Paso is een van de grootste steden van Texas. De stad ligt in het westen van de staat, tegen de grens met Mexico aan. Er wonen zo'n 680.000 mensen.

De Democratische presidentskandidaat Beto O'Rourke zegt dat hij erg geraakt is door het incident in zijn geboortestad.