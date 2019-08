Man gereanimeerd na wespenaanval in Lexmond

In Lexmond is een oudere man tijdens het snoeien aangevallen door een groep wespen. Hij was er zo slecht aan toe dat hij gereanimeerd moest worden.

Omstanders vertelden tegen RTV Utrecht dat de man aan het werk was met een elektrische heggenschaar, toen hij een wespennest over het hoofd zag. Hij ging er dwars doorheen, waarop de wespen de aanval inzetten.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten rond 17.15 uur uit naar het ongeval. De man is uiteindelijk zwaargewond meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem is, is onduidelijk.