Lichaam van Nederlander (30) gevonden die in Italië van vlot viel

In het Lago d'Iseo in het noorden van Italië is het lichaam gevonden van een 30-jarige man uit Barneveld die sinds dinsdag werd vermist. Hij viel toen van een vlot af dat werd voortgetrokken door een motorboot.

"In de boot zaten zijn vrouw en zijn zwager met dochter", zei de vader van de man eerder tegen Omroep Gelderland. Er voer nog een boot achteraan met broers van zijn vrouw. "Ze dachten eerst aan een geintje. Vervolgens zijn ze er achteraan gedoken."

Met sonarapparatuur en een camerarobot werd in het meer naar de Nederlander gezocht. Het lichaam is volgens lokale media gevonden op een diepte van 200 meter, niet ver van het dorp Riva di Solto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het incident bij Omroep Gelderland.

De man was samen met zijn gezin en een aantal andere familieleden op vakantie op een camping aan het meer. Volgens zijn vader is hij waarschijnlijk niet goed geworden.

Buitenlandse Zaken zegt dat de Nederlandse consul-generaal in Milaan de familie van de man bijstaat.