Arrestaties om Italiaans discodrama waarbij zes doden vielen

De Italiaanse politie heeft zes mannen gearresteerd op verdenking van doodslag op vijf minderjarige concertbezoekers en een moeder, afgelopen december. Ze zouden met pepperspray hebben gespoten, waarna er paniek uitbrak en mensen verdrukt werden op weg naar de nooduitgang.

De bewuste nachtclub Lanterna Azzurra in Corinaldo was bomvol. Ongeveer duizend tieners en ouders waren afgekomen op een concert van de populaire rapper Sfera Ebbasta.

De verdachten zijn tussen de 19 en 22 jaar oud. Ze zouden bewust paniek hebben willen zaaien, om in het gedrang bezoekers te beroven. Bij de actie stortte ook een balustrade in en raakten bijna 200 bezoekers gewond. Een van de mannen zou zelfs iemand beroofd hebben die hulp verleende aan een gewonde.

Niet gestopt

Na het voorval zijn de vermoedelijke daders, die lid zouden zijn van een zakkenrollersbende, niet gestopt met beroven, zegt de officier van justitie. Wel was het volgens haar de laatste keer dat zij pepperspray hebben gebruikt.

In 2017 was in Turijn een vergelijkbaar incident, toen bij een openluchtuitzending van de Champions League-finale. Er vielen twee doden en 1600 gewonden. De vier daders zijn veroordeeld tot ruim tien jaar cel.