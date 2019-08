Boswachter weer thuis na 122 dagen op Rottumerplaat: 'Je bent er te gast bij vogels'

Aaldrik Pot 🐾 @aaldrikpot

Dag 1, We zijn #terugopRottumerplaat... We voelen ons bevoorrecht dat we hier vier maanden vogelwachter mogen zijn. We laten jullie graag ons dagelijkse werk zien via 1 tweet per dag en een wat uitgebreider blog iedere zondagavond. Om mee te beginnen, Rottumeroog in avondlicht...