Rosemarijn uit Tilburg plukt vergeten fruit voor het goede doel

Rosemarijn van de Wiel (25) uit Tilburg gaat de fruitbomen in haar buurt langs om fruit te plukken voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Met het fruit dat anders blijft liggen en wegrot maakt ze hapklaar eten voor goede doelen als de Voedselbank, woongroepen en zorgcentra. Ze spreekt zelf van het project Vergeten Fruit.

"Zoveel mensen hebben fruitbomen in hun tuin staan, maar het fruit wordt niet geoogst en dat is zo zonde", zegt Van de Wiel bij Omroep Brabant.

De Tilburgse begon met plukken in haar eigen familie- en vriendenkring, maar is inmiddels met folders op pad. "Als ik bij mensen in Tilburg, Haaren en Chaam fruitbomen in de tuin zie staan, doe ik een flyer in de bus en hoop ik dat ik een reactie krijg."

Pruimensiroop en pruimentaartjes

Het vergeten fruit dat Van de Wiel samen met familie en vrienden inzamelt, wordt overgebracht naar Respijthuis Frits in Baarle-Nassau. In dat huis wonen kwetsbare mensen, die moeten herstellen.

"Hier maakt ze van al dat fruit daadwerkelijke producten. We hebben hier een keuken die groot genoeg is en we zijn nog op zoek naar grotere pannen en potten", aldus Huub Goosen van het Respijthuis. "De bedoeling is dat onze gasten op den duur meehelpen met Rosemarijn en daar zelf weer nieuwe energie uithalen." Met het fruit worden onder andere pruimensiroop en pruimentaartjes gemaakt.

Tweede kans voor vergeten fruit

De producten gaan onder meer naar de Voedselbank. Van de Wiel is ook in gesprek met zorgcentra en dagbestedingscentra. Andere goede doelen mogen zich melden.

Van de Wiel hoopt ook dat ze meer adressen krijgt waar ze fruitbomen kan plukken.