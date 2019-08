Verstandelijk beperkte jongen (14) vermist in Kaatsheuvel

De politie is bezorgd over het lot van een verstandelijk beperkte jongen uit Kaatsheuvel die sinds gisteren wordt vermist. De 14-jarige Corwin Jansen was vrijdag met zijn moeder bezig met zijn krantenwijk en fietste op een gegeven moment bij haar weg. Sindsdien is hij niet meer gezien.

De jongen heeft het verstandelijke vermogen van een zesjarige.

Hij reed op een zwarte damesfiets met grijze fietstassen en droeg een glanzend zwart jack met capuchon, een blauwe spijkerbroek en wit met blauwe sneakers.

Er is een Vermist Kind Alert uitgegaan en de politie meldt zich ernstige zorgen te maken over zijn welzijn.