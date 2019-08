Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt

Drie van de 25 zetels in de gemeenteraad van Oldambt. Dat is alles wat er na precies twintig jaar resteert voor de Verenigde Communistische Partij (VCP). Maar voorman Engel Modderman blijft strijden voor een communistische samenleving. Hij serveert vanavond taart, versierd met een rode ster. "Er komt een opleving, daarvan ben ik overtuigd", zegt hij bij RTV Noord.

De VCP is een van de splinters die is overgebleven van de Communistische Partij Nederland (CPN). De CPN was na de belangrijke rol van het communistisch verzet in de oorlog populair, vooral in Amsterdam en de Zaanstreek. In Oost-Groningen hadden de communisten al langer een grote aanhang, vooral doordat de CPN inspeelde op de tegenstelling tussen de veenbazen en de veenarbeiders en tussen herenboeren en landarbeiders.

Rijke mensen uit de Randstad

Toen de CPN in 1989 in GroenLinks opging, begrepen ze daar in Oost-Groningen weinig van. In reactie hierop werd de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) opgericht. Tien jaar later splitste de VCP zich af vanwege een conflict over de aanleg van Blauwestad, een woonwijk in een waterrijk natuurgebied in Groningen. Volgens de VCP was die nieuwbouw vooral bedoeld om rijke mensen uit de Randstad te trekken.

Vandaag, twintig jaar later, spelen beide partijen een bescheiden rol. De NCPN heeft twee zetels in de gemeenteraad van Friese Meren en een zetel in Heiloo. De VCP heeft drie zetels in Oldambt.

Behandel iedereen gelijk

Modderman (68) bezet een van die drie VCP-zetels. En dat doet hij met verve. Volgens RTV Noord is zijn partij fel, speelt hij regelmatig op de man en wil hij zijn stem nog wel eens verheffen. Maar dat is nooit met slechte bedoelingen, zegt Modderman.

"Wij willen het beste voor deze gemeente. En de problemen aanpakken. Inwoners van Oldambt hebben een partij als de VCP nodig. Wij willen graag een communistische samenleving. Behandel iedereen gelijk en zorg voor meer inkomensgelijkheid. Je hebt directeuren die miljoenen verdienen en personeel dat met 1500 euro per maand moet rondkomen. Als de baas profiteert, moeten de werknemers dat ook. Dat maakt voedsel- en kledingbanken ook volledig overbodig."

Geen hamer en sikkel op de taart

Modderman is bereid om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een communistische omwenteling. "Er komt een opleving, daar ben ik van overtuigd. Het gaat gebeuren. Ik weet alleen niet of ik dat zelf ga meemaken. Ik ben nu 68 en wil graag nog één periode door. Dat zou betekenen dat ik op mijn 74e hiermee ga stoppen."

Maar eerst het verjaardagsfeest, vanavond. Op de taart komt een grote rode ster te staan. "Wij willen de hamer en sikkel er niet op hebben. De Sovjetunie is ingestort, daarmee ook het communisme voor een groot deel. Die emblemen moet je niet opnieuw gebruiken." Het VCP-feestje is bedoeld voor de politieke fractie en de leden. "Maar wie er verder binnenkomt, zal ik niet wegsturen. Of het moet wel héél druk worden", aldus Modderman.