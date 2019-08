Weer geen topfunctie voor Nederland: 'Rutte moet hier lessen uit trekken'

Gisterenavond werd duidelijk dat Nederland opnieuw wordt gepasseerd voor een internationale topfunctie. Oud-minister Jeroen Dijsselbloem wordt niet de nieuwe topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Europa zal in plaats daarvan de Bulgaarse Kristalina Georgieva voordragen.

"Dit is gezichtsverlies voor Nederland", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal. "Nederland heeft nu tot twee keer toe een goede kandidaat gehad voor een hoge functie, die het dan op het laatste moment niet wordt." Die andere kandidaat was Frans Timmermans die begin deze maand niet de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie werd.

Van Hoorn noemt het niet alleen een nederlaag voor Nederland, maar ook voor premier Rutte, want die heeft zich persoonlijk bemoeid met de onderhandelingen. "Ik stel me zo voor dat hij niet alleen heeft geprobeerd de landen in het zuiden en oosten van Europa te overtuigen, maar ook de grote landen, want die moet je meekrijgen. Duitsland en Spanje stonden al achter Dijsselbloem, maar Frankrijk wilde niet mee. En het Verenigd Koninkrijk ook niet, dat onthield zich van stemming."

Songfestival

Om de functie te krijgen moest er voldoende steun komen van de 28 Europese ministers van Financiën. Die steun kwam er niet, waarop Dijsselbloem zich terugtrok als kandidaat-voorzitter. Verzet uit de zuidelijke en oostelijke landen in Europa heeft daarbij de doorslag gegeven.

Van Hoorn: "Griekenland is natuurlijk hard aangepakt tijdens de Eurocrisis. Zij dragen dat Dijsselbloem kennelijk nog altijd na. Hetzelfde geldt voor Bulgarije, het land waar Georgieva vandaan komt. Het is een Oost-Europees land en dan werkt het toch een beetje zoals met het Songfestival: je kiest voor de mensen die op dezelfde manier in het leven staan als jij."

In het NOS Radio 1 Journaal gaf Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING in Frankfurt, nog een andere reden: "Het speelt ook mee dat bij alle benoemingen van de afgelopen weken er geen enkele Oost-Europeaan naar voren werd geschoven. Dat is nu veranderd."