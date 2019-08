Komende nachten veel vallende sterren te zien, mits bewolking wegblijft

Op veel plekken in Nederland zijn de komende nachten meer vallende sterren te zien dan gebruikelijk, met een piek in de nacht van 12 op 13 augustus. De aarde trekt dan door de zogenoemde Perseïden, een wolk van stofdeeltjes afkomstig van de komeet Swift-Tuttle.

Volgens Weeronline kunnen in de pieknacht 65 vallende sterren per uur te zien zijn. Maar dit jaar valt het hoogtepunt samen met volle maan, waardoor veel vallende sterren moeilijk of helemaal niet te zien zijn. Ook kan bewolking nog roet in het eten gooien.

Open veld

De beste plek om te kijken is in het open veld op een plek waar het donker is, dus niet in de stad of in de buurt van kassen. Wie de meeste vallende sterren wil zien moet kijken naar het noordoosten, naar een punt op ongeveer twee derde tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel.

Vorig jaar werd het zicht op de Perseïden in grote delen van het land belemmerd door dikke bewolking. Alleen in het zuidoosten konden liefhebbers zo'n 100 vallende sterren per uur zien.