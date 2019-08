Zwaargewonde bij brand zorgcentrum Tilburg

Bij een brand in een zorgcentrum in Tilburg is gisteravond een van de bewoners ernstig gewond geraakt. Een andere bewoner moest met rookklachten naar het ziekenhuis. Tachtig bewoners hebben noodgedwongen de nacht elders doorgebracht.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar vanochtend meldde de politie dat nader onderzoek wordt gedaan "om na te gaan of sprake is van brandstichting".

De brand in het complex - waar ouderen en mensen met een verstandelijke en psychosociale beperking wonen - brak vrijdag rond 19.30 uur uit in een berging onder een aanleunwoning. Volgens Omroep Brabant sloeg het vuur daarna door naar het appartement boven de berging.

De rookontwikkeling leidde ertoe dat de politie bijna zestig aanleunwoningen moest ontruimen. De tachtig bewoners zijn vannacht elders ondergebracht. De meeste mensen zijn opgevangen door familieleden of vrienden. Twaalf bewoners zijn opgenomen in andere zorginstellingen, zestien mensen zijn ondergebracht in een hotel.

Kermis was er niets bij

Veel bewoners kregen de schrik van hun leven. Annie Brekelmans zit in een rolstoel en moest met een hoogwerker uit haar appartement worden gehaald. "De kermis was er niets bij", zegt ze bij Omroep Brabant. An Bierman woonde net anderhalf jaar in haar aanleunwoning. Ze voelt zich na de brand niet meer veilig. "Ik ben juist hier gaan wonen, omdat ik niet alleen in een heel groot huis wilde wonen. Ik wilde mensen om me heen om me veilig te voelen. Maar dat voel ik me nu niet."

Ook bewoner Willem den Blanken voelt zich niet veilig meer. "Het was hier fijn wonen, maar het begint nu een puinhoop te worden. Dit is de derde brand, volgens mij is het aangestoken", zegt hij. "Ik heb COPD en mag mijn woning niet in, want ik kan niet tegen de rook."

Schoonmaak in volle gang

Intussen zijn de schoonmaakwerkzaamheden en het ventileren van de woningen in volle gang. De verwachting is dat de eerste bewoners vandaag weer terug naar huis kunnen. Anderen moeten volgens de veiligheidsregio "een aantal dagen tot een week wachten".