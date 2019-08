Gaslek na ongeluk bij tankstation Gorinchem

In Gorinchem is een gaslek ontstaan door een auto-ongeluk bij een tankstation. Een auto reed het vulpunt van een LPG-installatie kapot op de Banneweg, in de buurt van knooppunt Gorinchem.

Bij het ongeval zijn twee mensen gewond geraakt. Naar een eventuele derde gewonde werd gezocht met een helikopter en een duikteam, maar dat leverde niks op.

Het ongeluk vond rond 01.30 uur plaats. Een uur later was de lekkage van de tank gestopt. De brandweer heeft geen woningen ontruimd. Wel werd besloten de Banneweg en beide afritten van de A15 en A27 af te sluiten.