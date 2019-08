Levenslang voor Britse die dochters doodde vanwege 'verstoord seksleven'

Een vrouw is in Groot-Brittanniƫ tot levenslang veroordeeld, omdat ze haar twee dochters van 3 en 1 jaar om het leven heeft gebracht. De kinderen verstoorden haar seksleven, zo schrijft de BBC over het motief van de vrouw.

De vrouw zelf ontkende haar dochters te hebben gedood. Ze zocht naar eigen zeggen ook naar verklaringen waarom haar beide kinderen binnen een periode van drie weken overleden.

Daar ging de rechter niet in mee. Ze noemde de 23-jarige Louise Porton "slecht" en "berekenend": "Dit waren onschuldige en kwetsbare jonge kinderen die voor hun bescherming en verzorging afhankelijk zijn van hun moeder. Maar in plaats van voor ze te zorgen, ontnam u ze het leven", aldus de rechter tegen Porton, die haar vonnis onbewogen aanhoorde.

'Kalm en emotieloos'

Ze doodde haar kinderen, die op "onnatuurlijke wijze" waren gestikt, vorig jaar in de Engelse stad Rugby. Na de dood van haar dochters was Porton volgens de aanklagers "kalm en emotieloos".

Toen haar 3-jarige dochter een week voor haar overlijden nog in het ziekenhuis lag, stuurde ze vanuit de wc in het ziekenhuis topless selfies naar mannen. Een dag na de dood van het meisje leerde Porton 41 mensen kennen op een dating-app.

De vader van de kinderen reageerde in de rechtszaal op het drama via een voorgelezen verklaring. "Ik haat Louise. Geen straf zal hoog genoeg zijn", zei hij.