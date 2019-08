Zwembad Kaatsheuvel blijft nog dicht na onwel worden twintig kinderen

Niemand mag voorlopig zwemmen in het binnenbad van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. De provincie Noord-Brabant heeft het zwembad tijdelijk gesloten.

Eergisteren werden twintig kinderen onwel toen ze aan het zwemmen waren. Zo'n acht kinderen zijn behandeld voor irritaties aan de ogen, huid en luchtwegen.

Het park had het binnenbad na het incident zelf al gesloten. De Omgevingsdienst deed gisteren onderzoek in het binnenbad en heeft geconcludeerd dat de waterkwaliteit niet in orde is. Ook functioneerde de luchtbehandelingsinstallatie niet.

Directeur Jos Mennen van de Oostappengroep, waar Droomgaard onder valt, zegt dat er hard wordt gewerkt om het zwembad weer toegankelijk te maken. "Ik heb geen idee hoe lang het bad nog dicht blijft. Eerst moet alles gerepareerd zijn", zegt hij tegen Omroep Brabant.

De Omgevingsdienst bepaalt daarna of de reparatie voldoende is om het zwembad weer open te laten gaan. Het buitenbad van het vakantiepark blijft wel open.