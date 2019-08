Grieken ontdekken 129 ton illegale sigaretten

In drie pakhuizen in Atalanti, in het midden van Griekenland, heeft de politie in totaal 129.000 kilo aan illegale sigaretten in beslag genomen. De Griekse agenten stuitten bij toeval op de smokkelwaar. Ze waren eigenlijk op zoek naar drugs.

In de loodsen stonden ook professionele machines. De clandestiene fabriek kon volgens de politie 2500 sigaretten per minuut produceren.

De criminelen wilden de illegale sigaretten in heel Europa verkopen. Door de verkoop zou de Griekse staat 5,5 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen.

In verband met de ontdekking van de illegale sigarettenfabriek zijn tien mannen aangehouden. De Griekse politie is nog op zoek naar de opdrachtgever en financier van de fabriek.