A$AP Rocky hoort zes maanden tegen zich eisen wegens mishandeling

Het Zweedse Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van zes maanden tegen A$AP Rocky vanwege mishandeling. Ook twee mannen uit de entourage van de Amerikaanse rapper zouden wat de officier van de justitie betreft zes maanden achter de tralies moeten verdwijnen.

Op 30 juni zou Rakim Mayers, zoals A$AP Rocky eigenlijk heet, met de twee een 19-jarige man in Stockholm in elkaar hebben geslagen. Hij gaf in de rechtszaal toe dat hij de tiener tegen de grond werkte en vervolgens schopte en sloeg. Omdat de man zijn bodyguard zou hebben aangevallen, vindt hij het een geval van zelfverdediging.

Daar was de officier van justitie het niet mee eens. "Drie mensen waren hier iemand die op de grond lag aan het slaan en schoppen. Dergelijk geweld is overduidelijk niet acceptabel."

De Zweedse rechter zal later vandaag bepalen of A$AP Rocky en de twee anderen in voorarrest blijven zitten of dat ze in vrijheid het vonnis kunnen afwachten. De drie zitten sinds 3 juli in de cel.

Volgens 3FM-dj Sagid Carter is A$AP Rocky veel meer dan enkel een rapper: