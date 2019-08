Kraanbedrijf betaalt 175.000 euro wegens ongeval Alphen aan den Rijn

Kraanbedrijf Peinemann moet een bedrag van 175.000 euro betalen voor het schenden van de Arbeidsomstandighedenwet. Dat is de uitkomst van de schikking tussen het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn en het Openbaar Ministerie.

Het bedrijf heeft onder andere de complexiteit van de werkzaamheden onderschat en zich niet gerealiseerd dat het hijsen van het brugdeel gevaarlijk kon zijn voor de omgeving. Daarnaast was de hijsopstelling niet stabiel genoeg, waardoor het omvallen van de kranen onvermijdelijk was.

Op 3 augustus 2015 vielen twee hijskranen om terwijl ze het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug op zijn plaats hesen. De kranen en het brugdeel kwamen op gebouwen langs de Oude Rijn terecht.

Verschillende huizen werden compleet verwoest, maar niemand raakte gewond. Wel kwam een hond om het leven. Peinemann heeft vanaf het begin de verantwoordelijkheid voor het ongeluk op zich genomen. Het bedrijf heeft eerder een regeling getroffen met de gedupeerden en hun verzekeraars.

Hieronder is een reconstructie van het ongeluk te zien: